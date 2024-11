Padrasto é preso por estuprar enteada de 15 anos em Novo Aripuanã

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (22) por estuprar sua enteada de 15 anos no bairro Palmeiras, em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Ramon Sampaio, a equipe policial foi acionada pelo Conselho Tutelar, que informou sobre os abusos cometidos pelo padrasto contra a adolescente. De imediato, as investigações foram iniciadas para apurar o suposto crime.

“Durante a escuta especial, a vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha 10 anos. Ela também revelou que sofria ameaças e agressões constantes para que não contasse a ninguém. Além disso, o autor demonstrava ciúmes obsessivos em relação à enteada”, explicou Ramon Sampaio.

Com base nas informações coletadas durante as diligências, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor, a qual foi deferida. Após a expedição da ordem judicial, os policiais conseguiram efetuar a prisão do homem.

“Verificamos que a mãe da adolescente também era constantemente ameaçada pelo homem, sendo coagida a manter o silêncio sobre os fatos. Diante dessas informações, será instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar os crimes no âmbito da violência doméstica”, informou a autoridade policial.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

