Polícia procura homem que divulgou imagens íntimas de ex-namorada de 16 anos no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulga a imagem de Elielton Amâncio Ribeiro, de 19 anos, procurado por ameaça e divulgação de imagens íntimas da ex-namorada, de 16 anos, em Tapauá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, o autor proferiu várias ameaças contra a adolescente por não aceitar o fim do relacionamento. Além disso, ele divulgou imagens íntimas da vítima nas redes sociais.

“Solicitamos a divulgação da imagem do infrator para que possamos capturá-lo. Ele cometeu crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e deve ser responsabilizado. A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Elielton pode entrar em contato por meio dos números (97) 98101-2754, disque-denúncia da 64ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Foto: Divulgação/PC-AM.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱