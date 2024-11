Réveillon Terra & Mar 2025: Restaurante promete noite com gastronomia portuguesa e argentina

O evento promete uma noite inesquecível, marcada por boa música, culinária de alta qualidade no ambiente acolhedor

Com buffet livre, atrações musicais e espaço kids, o Terra & Mar Restaurante em Manaus promete uma celebração de Réveillon inesquecível, com gastronomia portuguesa e argentina em um ambiente sofisticado e acolhedor.

O restaurante Terra & Mar, conhecido por unir a sofisticação dos sabores portugueses com o tempero da parrilla argentina, prepara-se para celebrar o Réveillon de 2024-2025 em grande estilo.

O evento promete uma noite inesquecível, marcada por boa música, culinária de alta qualidade no ambiente acolhedor e sofisticado do restaurante.

No dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o Terra & Mar abrirá suas portas, em Adrianópolis, para receber a todos com um buffet livre, repleto de pratos que evidenciam a fusão entre a cozinha portuguesa e argentina, além de um “welcome drink” para iniciar as comemorações.

Para as famílias, a festa conta com um Espaço Kids gratuito, com monitoras especializadas, proporcionando tranquilidade para os pais que desejam aproveitar a noite.

A programação musical será outro destaque, com apresentações ao vivo para animar a entrada de 2024. E para maior comodidade, o restaurante oferece serviço de valet gratuito, garantindo conforto e segurança.

Os ingressos estão disponíveis em lotes promocionais, com valor inicial de R$ 450 para adultos e R$ 225 para crianças de 7 a 12 anos (crianças até 6 anos não pagam), podendo ser ajustado conforme viradas de lotes.

Há também opções de pacotes especiais para grupos de quatro ou mais pessoas, com parcelamento em até três vezes sem juros. Mais informações podem ser obtidas pelo (92) 3019-4939.

De acordo com o sócio fundador da Terra & Mar, Sidnei Dutra, a ideia é fazer uma festa familiar onde todos comecem o ano de 2025 felizes.

“Queremos criar um espaço agradável para todos. Com o melhor buffet da cidade, queremos entregar um evento caloroso em que toda família consiga se divertir e entrar em 2025 com o pé direito”, disse.

O Charme do Terra & Mar

O Terra & Mar se destaca por sua proposta gastronômica autêntica, combinando pratos tradicionais da culinária portuguesa e cortes argentinos premium.

A casa oferece um ambiente versátil e elegante, com uma padaria própria, o Cantinho Português, conhecida pelo famoso pão de fermentação natural.

Para os amantes de vinhos, a adega com rótulos portugueses e argentinos complementa a experiência, ao lado de uma variada carta de coquetéis e cervejas.

Este é o cenário perfeito para receber a virada do ano: um local onde a tradição e o sabor se encontram em cada detalhe, proporcionando uma experiência completa aos seus visitantes.

Localizado em Adrianópolis, no coração de Manaus, o Terra & Mar convida a todos para celebrar a vida e os novos começos em uma noite memorável.

