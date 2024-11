Concessionária de motos vai presentear clientes com Alexa em Manaus

A Tvlar Motos está realizando durante todo o mês de novembro a promoção “Liberdade Conectada”, que oferece diversas facilidades para quem não vê a hora de adquirir uma moto nova, seja devido ao trabalho, transporte ou lazer.

Em todas as unidades da Tvlar Motos, os clientes que comprarem uma Yamaha ganharão de brinde uma Alexa, uma assistente virtual da Amazon que usa inteligência artificial (IA) para realizar tarefas por comandos de voz.

As lojas estão com diversas opções de pagamentos, entre elas, os clientes também poderão usar o FGTS e 13° salário.

E, além do brinde, ainda há outras condições atrativas, como emplacamento gratuito, capacete gratuito e 1⁠ª e 2⁠ª revisão gratuita.

Segundo o diretor-geral da Tvlar Motos, Oduénavi Ribeiro, além de valorizar aqueles que escolhem a concessionária, a ideia é que o cliente possa comprar sua moto com facilidades e vantagens.

“Queremos facilitar ao máximo para que ele possa garantir a sua motocicleta”, destacou.

A promoção “Liberdade Conectada” é válida para todos os modelos, inclusive a FZ15 e a MT-09 Tracer, que se destacam pelo design moderno e o motor mais potente e eficiente no mercado.

Sobre a Tvlar Motos

A concessionária Tvlar Motos conta com quatro unidades em Manaus e mais seis no interior do Estado. A empresa é destaque nacional na satisfação dos clientes entre as concessionárias Yamaha com pontuação NPS (net promoter score) de mais 90%.

Essa avaliação mede o grau de satisfação do cliente com o atendimento e produto da marca. Dentro das concessionárias Yamaha, as unidades da Tvlar são consideradas padrão Diamante, o mais alto no ranking, com isso elas estão entre as maiores concessionárias Yamaha do Brasil.

