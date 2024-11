Wilson Lima lança ‘Dia D’ contra a dengue no Amazonas

O governador Wilson Lima deu início, neste sábado (23), ao ‘Dia D’ contra a Dengue no Amazonas, durante a 18ª edição do Programa Governo Presente, no Centro de Estadual de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Com o tema ‘Tem 10 minutinhos?’, o Dia D visa mobilizar a população para intensificar as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, vetor de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

A ação é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). As ações e medidas de prevenção são realizadas em todo o estado em razão do período sazonal, decorrente das chuvas na região.

“Estamos implementando uma série de ações e de campanhas capitaneadas pela nossa Fundação de Vigilância em Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde e também todas as demais secretarias. Nós temos um trabalho com as prefeituras e temos orientado os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia e estamos disponibilizando material através das nossas redes sociais, através dos nossos canais oficiais”, disse o governador.

A mobilização enfatiza a importância de ações simples, rápidas e rotineiras, como o descarte correto de objetos que possam acumular água, limpeza de caixas d’água e manutenção de ambientes livres de criadouros do mosquito.

A FVS-RCP realizou videoconferência com representantes dos 62 municípios para alinhar estratégias e capacitar equipes sobre o controle do mosquito nesta campanha contra as arboviroses de 2024, fortalecendo as ações de mobilização social que são executadas pelas Secretarias Municipais de Saúde.

“A Secretaria de Saúde está movimentando todos os municípios, chamando todos os parceiros e todos os profissionais que atuam em alguma fábrica, indústria e no comércio porque para conseguirmos fazer com que o Amazonas tenha um controle na incidência da dengue, são necessárias uma contribuição e uma soma de esforços de todos”, disse a secretária de estado de Saúde, Nayara Maksud.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforçou o papel estratégico da mobilização junto à população. “Existe um trabalho com medidas educativas voltadas para a eliminação de criadores; temos os agentes comunitários de saúde envolvidos e os agentes de combate de endemias. Então apelamos para que a população receba o nosso agente de saúde para que ele possa ensinar você a conhecer e reconhecer um criador, um vetor, um mosquito e, assim, conseguir prevenir a dengue no nosso estado”.

Dez minutinhos contra a dengue

Dez minutos é o tempo necessário para garantir que caixas d´água estejam bem fechadas, para jogar areia nos vasos de planta, garantir que os sacos de lixo estejam bem amarrados, conferir calhas, evitar pneus em locais descobertos, não acumular sucatas e entulhos e esvaziar garrafas PET, potes e vasos.

Cenário epidemiológico

De janeiro a outubro deste ano, o Amazonas registrou 34.379 casos suspeitos de dengue, com 6.666 confirmações por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico. Além disso, foram identificados casos de chikungunya (27) e zika (74).

Governo Presente

A 18ª edição do Governo Presente proporcionou à população do bairro do Educandos e adjacências diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, lazer e acesso ao crédito. Coordenada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), com o apoio da Unidade de Gestão Integrada (UGI), da Casa Civil e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), a ação reuniu serviços de 46 secretarias e órgãos estaduais.

