Jovem é estrangulada e morta três dias após conhecer assassino

Carro de Bertha Victoria Kalva Soares foi incendiado pelo criminoso, que morava há poucos meses no bairro da vítima

Bertha Victoria Kalva Soares, de 27 anos foi assassinada três dias depois de conhecer um homem de 35 anos no Distrito Federal.

O autor, identificado como Edilson de Sousa Nascimento, havia se mudado para o mesmo bairro da vítima há pouco menos de dois meses, em Ceilândia.

Segundo as investigações da Polícia Civil (PCDF), Bertha foi estrangulada e teve o carro incendiado pelo criminoso. Ele foi preso.

O crime bárbaro ocorreu na noite de sexta-feira (22), entre 22h e 23h50. De acordo com a apuração policial, Edilson simulou uma amizade com Bertha e, após isso, saiu no carro da vítima.

Horas depois, matou a jovem estrangulada e jogou o corpo em uma mata próxima. Em seguida, ateou fogo no veículo dela. A motivação do crime ainda é investigada pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo.

Ao chegarem no local, encontraram o carro de Berha em chamas. O fogo foi logo controlado.

Na manhã deste sábado (23), os policiais identificaram e prenderam ainda em flagrante Edilson. Ele estava no Condomínio Bela Vista de Ceilândia.

O autor tem antecedente criminal anterior por homicídio e estupro.

*Com informações do site Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱