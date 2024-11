Professor de jiu-jitsu do AM é preso em SC por suspeita de pedofilia

A Delegacia de Capturas da Polícia Civil (Decap) prendeu, no sábado (23), um treinador de Jiu-Jitsu do Amazonas em Balneário Camboriú (SC), em razão do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Amazonas pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de menores.

No momento da ação policial, o suspeito participava de um evento esportivo. O treinador era considerado foragido da Justiça.

Segundo os agentes da Decap, houve um monitoramento no local, e após a identificação do suspeito, ele acabou sendo preso.

Nas redes sociais, o Delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC), Ulisses Gabriel, confirmou a prisão do suspeito e disse que ele planejava fugir para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Foto: Reprodução

