Motociclista morre após colidir contra van no Santo Agostinho, em Manaus

Um motociclista, identificado como Bruno da Silva Gomes, de 24 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, durante a noite de sábado (23).

Informações preliminares apontam que o micro-ônibus estava parado, quando o motociclista acabou batendo contra a parte frontal do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça durante a queda, morrendo no local. O motorista do micro-ônibus permaneceu na área até a chegada da polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

