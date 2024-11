Mateus e Cristiano animam festejo de Nossa Senhora das Graças nesta quarta em Manaus

Irmãos gêmeos, autores das consagradas canções Maria Passa a Frente e Rainha da Paz, fazem show gratuito no encerramento do novenário, após a Missa Campal das 19h30

Os famosos irmãos gêmeos sertanejos, Mateus e Cristiano, são atração musical da programação gratuita em honra à Nossa Senhora das Graças, nesta quarta-feira (27), após a Missa Campal das 19h30 que ocorrerá na Rua Brasil, próxima à paróquia, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul.

No repertorio da dupla, a canção Maria Passa a Frente, considerada uma oração entre os católicos e gravada pelo padre Marcelo Rossi e Gusttavo Lima. As atividades do dia incluem: Alvorada (5h), Ofício e Reflexão (12h), Benção das Medalhas (17h), Procissão (18h).

A programação dos festejos segue até o dia 28 de novembro, com uma série de atividades destinadas a abençoar diferentes segmentos da comunidade. Haverá bênçãos das famílias, água, idosos, crianças, casais, animais, trabalhadores, noivos e namorados, tornando o evento abrangente e acolhedor para todos.

Além das bênçãos, as atividades culminarão com a Festa de Santa Catarina de Labouré (28), marcada pela solenidade de Primeira Comunhão e um concorrido sorteio de rifa. Este evento promete ser um momento de união e espiritualidade, reforçando os laços da comunidade com a fé.

“A presença da dupla é muito aguardada pela comunidade. A canção Maria Passa a Frente, é por nós católicos, considerada uma verdadeira oração de intercessão e defesa do cristão contra ataques espirituais. Além dela, tem outro hino que é Rainha da Paz. Mas é importante que todos participem, a medida de suas disponibilidades, das outras atividades. A celebração de Nossa Senhora das Graças é um momento de profunda devoção e reflexão para os fiéis, reforçando os valores da fé, esperança e caridade. Precisamos renovar a fé e fortalecer os laços de fraternidade”, disse o pároco da igreja, Luiz Marculino.

Mais detalhes sobre a programação pelo perfil @paroquia_nsgracas no Instagram.

Biografia resumida

Mateus & Cristiano são irmãos gêmeos naturais de Taquarituba, interior de São Paulo. Desde cedo, mostraram talento musical, tocando piano e violão. Em 28 anos de carreira, ganharam destaque ao participar do quadro Pistolão do Domingão do Faustão, onde o público escolheu seu nome artístico. Lançaram seu primeiro CD e emplacaram a canção “Se é Para Falar de Amor” na novela A Favorita, da Rede Globo.

A dupla realizou shows lotados e lançou sucessos que figuraram entre as Top 10 das rádios sertanejas, conquistando fãs por todo o Brasil. Com mais de 250 mil cópias vendidas do 10º álbum, Mateus & Cristiano continuam esbanjando talento e carisma.

Cresceram em uma família de torrefadores de café e foram incentivados a cantar desde pequenos, apaixonados pelo sertanejo dos anos 90.

Mateus e Cristiano buscaram novas oportunidades, trabalhando com publicidade e arriscando na composição de uma música religiosa que mudou tudo. “Maria Passa a Frente” foi um sucesso estrondoso em 2020 nas vozes de Padre Marcelo Rossi e Gusttavo Lima.

Os irmãos começaram a cantar aos seis anos em um coral de igreja e a família logo percebeu seu potencial como dupla sertaneja.

“Nossa primeira fita demonstração foi gravada em um estúdio de Londrina onde meu avô gravava propagandas do café”, lembra Cristiano. Na época, faziam versões de Zezé di Camargo e Luciano.

