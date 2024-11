Cavalos são flagrados sendo levados em moto e no banco de trás de carro

Dois cavalos foram flagrados sendo transportados irregularmente em pleno trânsito na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. As imagens, apesar de serem inusitadas, mostraram os animais em situação de desconforto.

Em Nova Iguaçu, um cavalo foi gravado sendo conduzido na garupa de uma moto entre dois homens. O animal, que não parava de se mexer, deu coices durante a viagem.

Em Nova Iguaçu até cavalo anda de moto 🤣 pic.twitter.com/yu5jpWhhaf — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) November 24, 2024

Já na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, outro cavalo foi flagrado transportado dentro de um carro. O animal foi colocado deitado no banco traseiro de um veículo, mas não coube e ficou com a cabeça para fora da janela em deslocamento.

Cavalo é flagrado dentro de banco traseiro em carro no Rio de Janeiro | Reprodução

Cavalo é flagrado dentro de banco traseiro em carro no Rio de Janeiro | Reprodução

Cavalo é flagrado dentro de banco traseiro em carro no Rio de Janeiro | Reprodução

O jornalismo do SBT entrou em contato com as duas prefeituras, mas não teve resposta. O espaço segue aberto e a reportagem será atualizada.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱