‘Ter que aguentar’ rebate cantora vítima de racismo de Ana Paula Minerato

Ainda durante a madrugada desta segunda-feira (25), a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, usou as redes sociais para se pronunciar e mandar um recado para a influenciadora Ana Paula Minerato, que deu declarações racistas sobre ela em uma conversa com o rapper KT. O grupo publicou um comunicado prestando apoio à artista.

Ananda publicou um vídeo nos stories do Instagram nas primeiras horas desta segunda (25), poucos minutos após os áudios de Ana Paula Minerato viralizarem nas redes sociais. “Amiga com todo respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um prouco pretensiosa, não acha não?”, ironizou a cantora.

A gravação teria acontecido durante uma conversa da ex-musa da Gaviões da Fiel com o ex-namorado, o rapper KT. “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, diz Ana Paula Minerato. “Por isso ali é neguinha né, alguém ali um pai ou a mãe veio da África, tá na cara”, disparou a famosa.

Ananda afirmou que a famosa “vai ter que aguentar” as consequências das suas falas. “Não tenho medo de você não, tá? Agora tu vai ver o que tu arrumou pra tu. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado. Agora o buraco é mais embaixo e tu vai ter que aguentar. Não foi mulher pra falar? Agora tu falou pra todo mundo. Agora eu tô sabendo geral sabe também”, completou a cantora.

Grupo se pronunciou

O grupo Melanina Carioca publicou um comunicado nas redes sociais prestando solidariedade à Ananda. “Nós, do grupo Melanina Carioca, vimos a público manifestar nosso mais profundo repúdio a um ato de racismo sofrido por nossa integrante Ananda, que foi alvo de falas absolutamente inaceitáveis proferidas pela ex-panicat Ana Paula Minerato”, começa o texto.

“Nesse áudio, palavras de ódio e intolerância são dirigidas a Ananda, um episódio de discriminação que é, infelizmente, apenas um reflexo de uma realidade cruel enfrentada por muitas pessoas negras todos os dias. Deixamos claro que o Melanina Carioca e todos os seus integrantes são contra qualquer ato de racismo e repudiam com veemência atitudes como as que foram divulgadas. O racismo não tem espaço em nossa música, em nosso movimento ou em nossa sociedade”, reforça o texto.

Band demite Ana Paula Minerato

Em comunicado enviado à imprensa no início da tarde desta segunda (25/11), a direção da Band criticou as declarações de Ana Paula Minerato, que apresentava o programa Estação Band FM, e anunciou seu desligamento.

“A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”, disse a empresa.

Ana Paula Minerato também foi desligada da Gaviões da Fiel após o vazamento dos áudios com falas racistas. “A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões”, diz o comunicado divulgado à imprensa.

“A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista. Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade”, completa a nota.

Tati Minerato se pronuncia

A modelo Tati Minerato, irmã da influenciadora Ana Paula Minerato, se pronunciou na manhã desta segunda-feira (25/11), após falas racistas supostamentes enviadas pela familiar viralizarem nas redes sociais. Em nota, ela pede que não seja associada a “atitudes que não condizem com aquilo em que acredito”.

As falas racistas da ex-participante de A Fazenda teriam sido enviadas durante uma conversa de Ana Paula Minerato com o ex-namorado, o rapper KT, e seriam direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Nelas, a ex-Musa da Gaviões da Fiel se refere a artista como “empregada” e “mina do cabelo duro”.

Tati Minerato afirmou que lamenta profundamente o episódio e afirma que “jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa”. “Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa”, garantiu a famosa.

