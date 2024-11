Poste de energia cai e mata ex-vereador de MT

Garrincha, como era conhecido, foi o vereador mais votado no município com 1,3 mil votos

O ex-vereador em Barra do Garças (MT), Francisco Candido da Silva, o Garrincha, morreu na segunda-feira (25) aos 62 anos. Ele foi vereador da cidade entre 2017 e 2020, sendo o mais votado nas eleições de 2016, com 1.372 votos. Tentou retornar à política neste ano, mas não foi eleito.

Nascido em 8 de fevereiro de 1962, ficou conhecido na luta em defesa dos animais, e por atuar na criação da brigada de incêndios no município.

O ex-vereador realizava a poda de uma árvore em uma chácara na zona rural de Barra do Garças, quando o poste de energia caiu sobre ele. A vítima teve diversos ferimentos e chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do ex-vereador está sendo velado na Câmara Municipal da cidade, até às 9h de e depois será sepultado no município de Jussara (GO).

Homenagens

Nota de pesar da Prefeitura de Barra do Garças — Foto: Prefeitura de Barra do Garças

Em nota, a Câmara Municipal de Barra do Garças e a Prefeitura lamentaram a perda. Em publicação oficial, a Câmara destacou a dedicação de Garrincha às causas ambientais, lembrando-o como “um exemplo de amor e compromisso”.

A prefeitura também ressaltou o impacto de seu trabalho na cidade, enaltecendo seu profissionalismo e legado como defensor do meio ambiente e protetor dos animais.

A Polícia Civil também lamentou a morte de Garrincha nas redes sociais.

“Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossa sociedade. A Polícia Civil presta solidariedade à família, amigos e a todos os que conviveram com Garrincha, desejando força e conforto neste momento de dor.”

*Com informações g1

