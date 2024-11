Governo do AM promove edição especial do Feirão do Pescado e Feira de produtos regionais

Ao todo serão 12 edições das feiras da ADS e edição especial do Feirão do Pescado na programação

Nesta semana, a programação das feiras de produtos regionais do Governo do Estado, oferece 12 edições, além da edição especial do Feirão do Pescado, que acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, em dois pontos de Manaus.

Além das feiras da ADS, realizadas semanalmente, mais uma edição especial está na programação desta semana. Consumidores da região centro-sul da capital poderão adquirir produtos regionais na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), localizada na avenida Efigênio Salles, 1.570, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, das 8h às 12h.

Ao todo, 12 feirantes estarão participando oferecendo variedades de produtos, entre os alimentos ofertados estão: frutas regionais, como o tucumã, legumes e verduras. Opção de café da manhã também será ofertada durante a edição.

“O Governo do Amazonas movimenta a semana, com a realização das feiras de produtos regionais e com o feirão do pescado, e isso é positivo para nós, pois garantimos oportunidades aos produtores da agricultura familiar e piscicultores da região a comercializar seus produtos, e a população também ganha na oferta de produtos de qualidade”, ressalta a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

Já para os consumidores em busca de pescado, a ADS realizará em dois pontos da capital, a primeira edição especial do Feirão do Pescado. A iniciativa acontece durante três dias e vai disponibilizar mais 100 toneladas de peixes.

A partir das 5h às 19h, na sexta e sábado, e no domingo, das 5h às 13h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa e no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona leste.

Durante o Feirão do Pescado, os visitantes poderão adquirir produtos regionais, como cheiro-verde e limão, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Todas as opções estarão no mesmo ambiente.

“Convido todos a prestigiarem nossos feirantes e aproveitarem essa oportunidade de adquirir produtos de qualidade. Sua presença é fundamental para fortalecer a economia local. Esperamos vocês lá!”, destacou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

Edição especial

Sexta-Feira (29): Feira da ADS na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), localizada na Avenida Efigênio Salles, 1.570, no bairro Aleixo, zona centro-sul, das 8h às 12h.

Edição especial Feirão do Pescado

Sexta-feira

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – Das 5h às 19h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova – Das 5h às 19h;

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – Das 5h às 19h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova – Das 5h às 19h;

Domingo

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – Das 5h às 13h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova – Das 5h às 13h;

Feiras da semana

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada –

Das 14h às 19h;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova –

Das 14h às 19h;

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – Das 15h às 19h;

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio Das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada Das 14h às 19h;

Sábado

Estacionamento da Variedades Salmo 91 – Das 8h as 13;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 07h às 15h;

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra – Das 6h às 11h;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 7h às 12h

