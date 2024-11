Liam Payne morreu quando tentava escapar de quarto de hotel, aponta relatório

Objetos encontrados ao lado do corpo do cantor sugerem que ele tentava fugir do quarto após ser colado à força no local por funcionários do hotel argentino

O cantor Liam Payne estava tentando escapar do hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, Argentina, quando caiu da sacada do seu quarto no terceiro andar e morreu. A informação está em um relatório policial obtido pelo site norte-americano TMZ.

Segundo a publicação, um boné preto e uma bolsa Louis Vuitton foram encontrados ao lado do corpo de Payne após sua morte, em 16 de outubro. Como nenhum desses itens aparece com ele nas imagens de segurança registradas no corredor do hotel, minutos antes do acidente, a polícia acredita que ele pegou os pertences após ser trancado no quarto por funcionários do estabelecimento.

Nas imagens, o ex-integrante do grupo musical One Direction parece bastante alterado. Segundo o tabloide, Liam já teria sugerido que iria usar a sacada para fugir, o que explica a fala de um funcionário do hotel durante uma ligação ao Sistema de Atención Médica de Emergencias, o Samu de Buenos Aires, menos de 10 minutos antes do acidente.

“Precisamos que enviem alguém urgente, pois não sei se a vida do hóspede está em risco. O quarto tem uma varanda e temos medo de que ele possa fazer algo”, disse o funcionário na ligação divulgada pela imprensa argentina.

Ainda de acordo com o relatório obtido pelo TMZ, um funcionário do hotel também encontrou uma bolsa de couro marrom na sacada diretamente abaixo do quarto de Payne, contendo um bilhete escrito “Para Liam”, além de diversos comprimidos e uma garrafa de Jack Daniel’s.

Segundo o site, presume-se que a bolsa pertencia ao cantor, que, aparentemente, a deixou cair no segundo andar enquanto tentava escapar. Parece que ele planejava pular para a sacada do segundo andar antes de continuar descendo. No entanto, o plano falhou quando Payne perdeu consciência — ele estava sob o efeito de drogas — e acabou sofrendo a queda de 13,7 metros.

A polícia argentina prendeu três pessoas por suspeita de envolvimento na morte de Liam Payne: um empresário argentino amigo do cantor, um funcionário de manutenção do hotel e um traficante. Eles foram acusados de ‘abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes’ pelo promotor do caso.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱