Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no RJ

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, sofreu tentativa de assalto nessa terça-feira (26).

A abordagem resultou em troca de tiros entre policiais militares e os criminosos, em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são da PMRJ.

Apurações preliminares apontam que os suspeitos se aproximaram do veículo blindado de Silas Malafaia, uma BMW, e exigiram que o pastor abaixasse o vidro. No entanto, ele não atendeu à solicitação dos criminosos, o que teria provocado o tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, “os agentes constaram que, entre as vítimas, estavam três policiais militares que estavam de folga”.

“Os militares relataram que transitavam em um veículo particular quando foram abordados por criminosos armados, que chegaram em um segundo automóvel e anunciaram o assalto. Os militares reagiram e, após a troca de tiros, os suspeitos fugiram do local da ação. Posteriormente, um dos acusados foi encontrado internado em uma unidade da rede particular de saúde, onde permaneceu hospitalizado sob custódia policial. Na ação, os agentes apreenderam um veículo utilizado pelos criminosos, que constava como roubado. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha)”, informou a PMRJ ao Metrópoles.

