Homem é preso após roubar veículo e eletrônicos de residência em Manaus

Generson Igor Sena de Souza, de 29 anos, foi preso na segunda-feira (25), por roubo majorado cometido na quinta-feira (21), em uma residência na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, Generson Igor, juntamente com outros dois indivíduos que se encontram foragidos, fazem parte de um grupo criminoso envolvido em roubos a residências e furto de veículos.

“As diligências se iniciaram após as vítimas informarem que um veículo da marca Volkswagen e diversos eletrônicos foram roubados da residência deles. Durante as investigações, foi identificado o veículo de apoio utilizado no crime, e a partir disso, foi possível chegar até a identidade de Generson Igor e dos outros dois suspeitos envolvidos”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, o homem foi preso na rua Padre Oscar, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste. As investigações irão continuar para localizar e prender os outros dois envolvidos no crime.

Generson Igor Sena de Souza responderá por roubo majorado e está à disposição da Justiça.

