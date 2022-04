Sucesso de público em ação literária da Imprensa Oficial na Zona Leste de Manaus

Mais de 400 obras já foram doadas só no 1º dia da ação, alusiva ao Dia Mundial do Livro. O vento acontece até o sábado (23), em na Zona Leste

A ação literária “Compartilhando histórias: incentivo à leitura e doação de livros”, uma realização do Governo do Amazonas e da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), já é sucesso de público: mais de 400 obras já foram doadas só no primeiro dia da ação, que acontece de 21 a 23 de abril, das 10h às 22h, no piso L3 do Shopping Grande Circular, av. Autaz Mirim, 6100, São José.

Em alusão ao Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, e com o mote “Adote um livro”, a campanha oferece gratuitamente à população mais de 1,2 mil obras que faziam parte do acervo bibliográfico da Imprensa Oficial e que, por estarem em boas condições de uso, podem ser oferecidas à sociedade. O local também funciona como ponto de coleta para quem quiser doar livros.

Atrativo suficiente para fazer a jovem Ana Carolina Aguiar, de 19 anos, e toda a família – mãe, pai e irmão – saírem de casa para visitar e conhecer o espaço no Shopping Grande Circular. “Eu costumo dizer que na minha casa temos um clube do livro, um clube da leitura. Primeiro a minha mãe lê, depois o meu pai lê, passa para o meu irmão e depois para mim. A gente tem esse gosto de ler em casa”, disse.

A mãe, Rosilene Aguiar, professora de escola pública, comemorou a iniciativa. “Nós moramos aqui perto, na avenida Itaúba, e esse espaço é realmente muito importante para a nossa comunidade. As pessoas têm essa questão cultural e certo preconceito com as pessoas da Zona Leste, mas aqui tem gente que gosta de ler, que gosta muito de estudar e fazer parte do universo da leitura”, ressaltou.

O livro “adotado” pela professora – “Os bucheiros, um memorial de infância”, do escritor amazonense Áureo Nonato, foi um “achado”, segundo ela. “Eu trabalhava nessa escola chamada ‘Áureo Nonato’, no bairro Alfredo Nascimento, e fazendo um evento na semana da literatura, sobre autores amazonenses, nós não achávamos nenhuma obra dele. Quando cheguei aqui dei ‘de cara’ com essa obra. Estou muito feliz e vou levar o livro para fazer doação à biblioteca da escola”, disse.

Livros e autores renomados

As mais de 1,2 mil obras disponíveis ao público na ação “Compartilhando histórias: incentivo à leitura e doação de livros” reúnem títulos de autores renomados, como os nacionais Carlos Drummond de Andrade, Arnaldo Jabor, Erico Veríssimo, Cecilia Meireles, Ruth Rocha, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, Jorge Amado e Monteiro Lobato; e também escritores amazonenses: Áureo Nonato, Gaitano Antonaccio, Celdo Braga e Márcio Souza.

Dentre os gêneros literários à disposição do público estão livros de Literatura, Poesia, Música, Design, Artes/Artesanato/Pintura, Infantil, Biografia e Memórias, Gastronomia, Ciências Humanas, Sociologia e Filosofia, Economia, Direito, História, Geografia, Administração, Negócios, Agro/Ambiental, Política, Humor, Guias, Curiosidades, Autoajuda, Periódicos, Informática, Educação Sexual e Saúde e Beleza.

O acervo completo está no link: https://imprensaoficial.am.gov.br/ohs/data/docs/1/IOA-Lista_livros_acao-Compartilhando-historias-incentivo-a-leitura-e-doacao-de-livros.xlsx

O livro e a Imprensa Oficial

O livro está diretamente ligado à essência da Imprensa Oficial do Amazonas, uma autarquia estadual com 130 anos de existência responsável por editorar, imprimir, publicar e conservar conhecimento e informação oficial através de livros, de obras literárias, e também, claro, através dos Diários Oficiais.

O livro é ferramenta de trabalho na “Editora da IOA”, que desenvolve serviços editoriais para órgãos públicos como editoração, diagramação, design de capa, projeto gráfico, entre outros; e também passa pelo Centro de Documentação e Memória (CDM), o departamento que faz a salvaguarda e conservação do acervo centenário da IOA, desde bibliografias, revistas jurídicas, periódicos e, também, os Diários Oficiais antigos.

