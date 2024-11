Estrela do Norte/Manaus Futsal vence Unidos do Alvorada e conquista a Série Ouro 2024

Em jogo histórico na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, o Estrela do Norte/Manaus Futsal venceu o Unidos do Alvorada por 2 a 1 e conquistou pela primeira vez o Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino – Série Ouro 2024. A decisão aconteceu na noite da última terça-feira (26).

Pentacampeão amazonense no Adulto Feminino, o Estrela do Norte não conhecia o gostinho de ser campeão na divisão de elite do masculino, a famosa Série Ouro da Federação Amazonense de Futsal (FAFs).

Para alcançar a Glória Eterna nas quadras da Região Norte, o time do técnico Breno Freitas contou com a estrela do iluminado ala Willian Esquerda, que marcou duas vezes para o Gigante da Zona Leste de Manaus. O artilheiro AD Magia descontou para o Unidos do Alvorada.

Esse foi o primeiro título do Estrela do Norte/Manaus Futsal no Amazonense Adulto Feminino. O clube já tinha batido na trave em três oportunidades. Além disso, a equipe era presença constante nas semifinais da categoria – cinco no total. Parecia uma “zica” sem fim, mas todo tabu um dia acaba. O comandante do time vencedor desabafou após a conquista histórica no futsal caboclo.

“O Amazonense da Série Ouro é nosso. Foram cinco semifinais e três finais e, por um momento, pensei que não viria. Por alguns momentos, quis desistir, mas sempre tive cercado de pessoas que acreditavam em mim e no meu trabalho e que não deixavam que isso acontecesse”, disse o técnico campeão.

Breno Freitas, que trabalhou o projeto esportivo do Estrela do Norte/Manaus Futsal junto com os professores Sonny Ferreira, JP Guedes, Kaio Ricardo, Edilson Rodrigues e Rosewellt Felyp, dividiu os feitos com sua comissão técnica. Agradeceu ainda o apoio da diretoria do clube.

“Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela minha diretoria, pela minha comissão, pelo meu grupo de atletas, pela família e amigos. É e sempre será por vocês”, concluiu o comandante, que também tinha levado o Estrela do Norte/Manaus Futsal ao título da Taça Brasil de Clubes da Primeira Divisão de 2023, em Manaus.

O Estrela do Norte foi campeão com os seguintes atletas: Zacch (3), Neto (2), Roger Shenlong (4), Felipe Gabriel (6), Pedro Henrique (66), Caíque (20), Lekinho (16), Garrincha (10), Walafe (22), Pedrinho (25), Kleyton Pastor (5), Willian Esquerda (19) e Clayton Mago (9). O elenco também contou com Matheus, que não jogou a final devido ter recebido um cartão vermelho na semifinal.

*Com informações da assessoria

