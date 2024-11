Mulher é presa por aplicar golpes de empréstimo contra idosos em Coari, no AM

A investigada é secretária em um escritório de advocacia, no município

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Coari, prendeu na quarta-feira (27) uma mulher de 33 anos investigada por aplicar golpes de estelionato contra vários idosos. A prisão ocorreu após as vítimas, oito no total, registrarem Boletins de Ocorrência relatando que a suspeita havia utilizado suas informações bancárias para fazer empréstimos e pagamentos sem autorização.

De acordo com o delegado José Barradas, responsável pela investigação, a mulher, que é secretária em um escritório de advocacia, utilizava as contas dos idosos para realizar transações fraudulentas. A ação foi possível após a análise de documentos como extratos bancários e comprovantes de pagamento.

“Verificamos por documentos, como extratos bancários e comprovantes de pagamentos, que a investigada, que é secretária em um escritório de advocacia, estava utilizando contas bancárias para fazer empréstimos e pagamentos, sem o conhecimento e autorização dos idosos”, disse o delegado.

Segundo ele, diante das informações obtidas, foi solicitado à Justiça o mandado de busca e apreensão para a residência dela, e a ordem judicial foi cumprida na quarta-feira.

“Durante as diligências, foram apreendidos um celular e vários documentos que serão importantes na investigação. Até o momento, temos oito vítimas identificadas e esse número pode ser maior. O estelionato contra o idoso pode ter pena de até 10 anos de reclusão”, mencionou.

A PC-AM solicita a quem tiver sido vítima de estelionato em Coari, que compareça à delegacia para denunciar, ou informe pelo disque-denúncia da unidade policial, por meio do número (92) 98200-0184. As investigações irão prosseguir a fim de elucidar o crime e minimizar o prejuízo aos idosos.

