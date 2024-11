Homem é esfaqueado e abandonado para morrer em lixão no Amazonas

Caso aconteceu na quarta-feira (27), a vítima foi encontrada com as mãos amarradas por testemunhas que acionaram a Polícia

Um homem não identificado foi encontrado gravemente ferido, nesta quarta-feira (27), no lixão de Manacapuru, interior do Amazonas. A vítima, com as mãos amarradas, apresentava vários golpes de faca e foi localizada por testemunhas, que logo acionaram a polícia.

Segundo a polícia, o homem teria sido pego por membros de uma facção criminosa e levado a um “tribunal do crime”, onde foi agredido fisicamente e esfaqueado. Além das facadas, ele apresentava fraturas em diversas partes do corpo.

A Polícia informou que as agressões foram motivadas por suspeitas de furtos que o homem teria cometido na área. A vítima já tinha passagens pela polícia por crimes como roubo e furto.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Interativa de Manacapuru (DIP). Os suspeitos estão sendo procurados.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱