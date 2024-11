Instituto de tecnologia abre vagas de estágio com oportunidades em Manaus

O instituto de tecnologia Venturus abre inscrições para o seu programa de estágio “Jornada Venturus”, que visa integrar os estagiários a um ambiente inovador e colaborativo, com foco no desenvolvimento de tecnologias que estão moldando o futuro.

O programa é destinado a estudantes de áreas como Ciência da Computação, Engenharia, Design Digital e oferece uma imersão prática nas tecnologias que irão transformar o mundo.

Tendo vagas abertas para as áreas de Desenvolvimento de Front-End, Back-End, Quality Assurance & UX/UI Design, as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 27 de novembro e irão até 13 de dezembro. A atuação do estágio é na cidade de Manaus.

Depois da inscrição os candidatos terão a oportunidade de vivenciar um aprendizado prático via curso de lógica de programação – desenvolvido para capacitar os futuros estagiários em conceitos fundamentais de programação.

O curso abrange tópicos essenciais como variáveis, estruturas condicionais e funções. Ao final, os participantes recebem um certificado de conclusão.

Com o fim do curso marcado para 8 de janeiro, será aplicado um desafio técnico aos participantes. Em seguida, aqueles que passarem, realizarão as entrevistas entre 24 de janeiro e 11 de fevereiro e os aprovados já iniciam sua jornada no Venturus em 17 de março no caso de Campinas e 1 de abril para os estagiários de Manaus.

Desta forma, para ser um Ventureiro, são necessários alguns pré-requisitos estabelecidos. Dentre eles:

Ser estudante com formação prevista a partir de dezembro de 2025 nos cursos de Ciência ou Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Matemática, Estatística, Física, Design Digital ou similares

Ser estudante de cursos técnicos da área de Tecnologia da Informação, com vínculo formal com a instituição de ensino para estágio de no mínimo 12 meses;

Ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 12 meses, com carga horária de 30 horas semanais.

Além disso, o Venturus fornece para aqueles que forem contratados, diversos benefícios e vantagens. Dentre eles, Vale Refeição (Caju), assistência médica, assistência odontológica, assistência psicológica, acesso à rede de academias Wellhub, aulas de inglês na Voxy, pontes de feriado e recesso no final de ano.

Com quase 30 anos de história, o Venturus é reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

A empresa promove um ambiente de trabalho colaborativo, diverso e inclusivo, onde cada Ventureiro tem a oportunidade de crescer e se desenvolver.

Com foco em inovação, a empresa é líder no desenvolvimento de tecnologias emergentes como Inteligência Artificial, Blockchain e Computação Quântica.



Além de oferecer uma formação técnica completa, o programa proporciona uma experiência de aprendizado contínuo através do desenvolvimento de soft skills essenciais para o mercado de trabalho atual.

Com parcerias estratégicas, como o projeto TIC em Trilhas, apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a jornada visa não apenas capacitar, mas também transformar a carreira dos jovens talentos que ingressarem nessa jornada.

*Com informações da assessoria



Inscreva-se através do link: https://www.venturus.org.br/jornada-venturus

