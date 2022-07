Deve colocar uma foto em seu currículo?

Há elementos devem ser levados em conta para tomar a decisão mais acertada, bem como as vantagens e desvantagens de criar um currículo com foto

Quando estamos criando um currículo, uma das dúvidas mais comuns é saber se devemos ou não colocar uma foto. Criar um currículo com foto pode ser vantajoso em alguns casos, mas também pode ser desfavorável para sua candidatura, pelo que esse é um assunto que deve ser bem ponderado. Neste artigo, apresentamos alguns elementos que deve ter em conta para tomar a decisão mais acertada, bem como as vantagens e desvantagens de criar um currículo com foto.

Diferentes países, diferentes regras

No Brasil, você é livre para escolher se pretende colocar uma foto em seu currículo ou não. Porém, existem países, como os Estados Unidos, em que colocar uma foto no currículo é impensável devido às leis anti-discriminação e de proteção da privacidade. Por isso, se você estiver se candidatando a um emprego no estrangeiro, assegure-se de fazê-lo conforme o que é habitual nesse país.

O tipo de trabalho é importante

Geralmente, o tipo de trabalho a que está se candidatando é o fator mais importante para decidir se deve criar um currículo com foto ou não. Nos trabalhos em que a aparência é mais importante, como no atendimento ao público, televisão ou promoção de eventos, colocar uma foto pode ser imprescindível. Nos restantes trabalhos, a foto não é necessária e a sua inclusão fica a critério do candidato.

Se a descrição da vaga a que você está se candidatando solicitar que seu currículo tenha foto, deverá inseri-la, caso contrário não terá nenhuma chance de pegar o trabalho.

Personalize sempre seu currículo

Personalizar um currículo significa alterar o documento dependendo dos trabalhos a que está se candidatando. Para fazer isso, geralmente, cria-se um currículo base e depois inserem-se ou retiram-se elementos consoante a descrição das vagas. Um dos aspectos que pode personalizar é a foto, inserindo-a apenas quando se justificar.

Vantagens de colocar uma foto

Uma imagem vale mais do que mil palavras, por isso, uma fotografia pode ser uma ótima maneira de fazer com que você entre mais facilmente na mente do recrutador e de demonstrar um pouco de sua personalidade. Além disso, ver a cara de um candidato pode inspirar mais confiança no recrutador devido ao “toque humano” que adiciona ao documento.

Desvantagens de colocar uma foto

As fotos podem fazer com que exista uma discriminação não voluntária de um candidato. Todos temos nossos viés e estamos inconscientes da maioria deles, pelo que o recrutador pode acabar discriminando alguém, mesmo sem ter intenção.

Uma fotografia também pode distrair o recrutador do conteúdo, principalmente se for o ponto focal do currículo. Se optar por incluir uma foto, lembre-se de que ela deve ser sempre um aspecto acessório do currículo, não o principal.

Dicas para tirar uma ótima foto

Se decidir criar um currículo com foto, existe um conjunto de aspectos que deverá ter em conta. Um deles é sorrir: o sorriso demonstra amabilidade e simpatia, qualidades muito relevantes para qualquer candidato. Também deve usar roupas neutras e evitar o uso de acessórios muito chamativos.

Finalmente, não se esqueça de ter uma boa postura e de colocar uma foto recente, para que o recrutador possa reconhecê-lo em uma eventual entrevista.

