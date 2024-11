Vídeo: Caminhão desgovernado invade residência no bairro Mauazinho, em Manaus

Segundo informações preliminares, três pessoas estavam na casa no momento do acidente

Um caminhão de uma empresa de materiais de construção perdeu o controle, na tarde desta quinta-feira (28), e colidiu com uma residência na Rua 6, no Jardim Mauá, bairro Mauázinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, três pessoas estavam na casa no momento do acidente: duas crianças, de 10 e 12 anos, e um jovem de 18 anos, todos saíram ilesos. Um homem, cuja identidade não foi revelada, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Em entrevista, mãe das crianças e empregada doméstica, Nélia da Silva, de 42 anos, ficou inconsolável ao saber do ocorrido. Ela estava em seu local de trabalho, preparando o almoço, quando foi informada do acidente por telefone.

“Por volta de 11 horas eu recebi a ligação da minha prima avisando que havia acontecido um acidente, mas não era para me desesperar porque nada de ruim havia acontecido, meus filhos estavam bem. Chegando aqui eu vi que perdi tudo. Perdi minha casinha”, contou a mãe.

Conforme a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o caminhão estava estacionado em uma ladeira enquanto descarregava sacos de cimento, areia e tijolos, quando perdeu o controle e desceu em direção à residência.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as vítimas e garantir a segurança no local. A Defesa Civil de Manaus também compareceu para avaliar os danos à estrutura da casa e verificar possíveis riscos de colapso.

