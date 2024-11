Solidão no Natal e Ano Novo: Como encontrar conexão e significado na época mais emocional do ano

Psicóloga aborda as emoções humanas durante as celebrações de fim de ano e propõe estratégias para aqueles que vão celebrar sozinhos

Festas de final de ano remetem a imagens de família reunida, alegria compartilhada, presentes e mesa farta. Em todo caso, para algumas pessoas, essa época também pode trazer emoções negativas como solidão, desconexão com as pessoas e ausência de propósito e falta de realização.

Como psicóloga clínica e especialista em psicologia positiva e bem-estar, é notório o impacto emocional que o Natal e o Ano Novo podem ter sobre aqueles que se sentem isolados.

“A solidão é um sentimento que todos os seres humanos têm em comum. No final do ano, esse sentimento é potencializado, já que “as expectativas sociais, em relação à felicidade, tornam-se um elemento oposto diante da realidade emocional de cada pessoa”, afirma Luanna Cunha, diretora técnica da PERMAH Consultoria e Psicologia. “É claro que isso não significa que não se possa encontrar significado e bem-estar, mesmo em momentos de solidão.

Diretora técnica da PERMAH Consultoria e Psicologia, Luanna Cunha

A importância da rede de apoio

Estudos científicos em psicologia e neurociências destacam o papel fundamental das conexões sociais na saúde mental. Ainda que familiares ou amigos não estejam fisicamente presentes, buscar redes de apoio, como grupos comunitários, redes online ou até mesmo participações em atividades solidárias, pode ser transformador.

“A troca de experiências e o sentimento de pertencimento são fundamentais para reduzir a solidão. Hoje, existem muitas formas de buscar conexões, mesmo que virtuais, que podem aquecer o coração e oferecer suporte emocional”, aponta Luanna.

Estratégias para momentos significativos

Para aqueles que passarão essas datas sozinhos, criar momentos significativos pode ser uma ferramenta poderosa. Luanna sugere algumas abordagens simples e eficazes:

● Planeje um dia especial para você: “Invista em um dia que celebre suas conquistas, seus gostos e sua jornada. Pode ser cozinhar sua refeição favorita, assistir àquele filme que você ama ou praticar atividades como yoga ou meditação”.

● Cultive a gratidão: “Praticar a gratidão, mesmo por pequenos momentos ou conquistas, ajuda a reconfigurar nosso foco mental para o positivo e amplia nosso senso de bem-estar”.

● Conecte-se consigo mesmo: “A solidão também pode ser uma oportunidade de autodescoberta. Momentos de reflexão, como escrever em um diário ou criar metas para o ano seguinte, podem trazer um profundo sentido de realização”.

PERMAH: Suporte para viver um Natal mais conectado

Como empresária e fundadora da PERMAH Consultoria e Psicologia, Luanna Cunha reforça que há ferramentas e soluções para atravessar esses momentos com mais leveza. “Na PERMAH, nosso foco é promover saúde mental e bem-estar, ajudando as pessoas a desenvolver resiliência emocional e criar uma vida mais plena e significativa, independentemente das circunstâncias externas”, explica.

A PERMAH oferece atendimentos psicológicos personalizados, incluindo opções online que permitem o acolhimento de pessoas em qualquer lugar do Brasil. “Para quem enfrenta desafios emocionais neste período, o suporte de um profissional pode fazer toda a diferença. Afinal, não precisamos enfrentar nossas batalhas sozinhos”, conclui.

“Como psicóloga, já acompanhei muitas histórias de superação durante o Natal e o Ano Novo. Como pessoa, também já vivi momentos em que precisei ressignificar essas datas para que fossem mais leves. Por isso, acredito no poder da autocompaixão e da busca ativa por bem-estar”, reflete Luanna.

O Natal e o Ano Novo são mais do que eventos no calendário: eles podem ser oportunidades para nos reconectarmos com o que realmente importa, seja com outras pessoas, seja com nós mesmos. E a PERMAH está aqui para ajudar nessa jornada de bem-estar e autodescoberta.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱