Corrida comemora 128 anos do Teatro Amazonas, maior patrimônio cultural do Estado

A Corrida Teatro Amazonas, que já está inserida no calendário esportivo de Manaus, segue para a sua terceira edição, no dia 29 de dezembro.

Diferente dos anos anteriores, a corrida de 2024 será realizada às vésperas do aniversário do Teatro Amazonas, celebrado no dia 31 de dezembro, quando completa 128 anos de história.

A corrida atende às regras de competição da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e as inscrições estão disponíveis até 23 de dezembro no www.ticketsports.com.br.

A distância será única de 7 km, para ambos os sexos, tendo como diferencial um percurso contemplativo, passando pelos centros culturais e patrimônios históricos, localizados na área central da cidade. Segundo o secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, o evento vai além do caráter esportivo e gera identidade com o público.

“Este será o terceiro ano de uma corrida, que é uma verdadeira celebração, antecipando o aniversário de 127 anos do Teatro Amazonas”, comemora o secretário.

“Com o evento, promovemos saúde, lembramos de uma data representativa da história da cultura do estado e aproximamos os praticantes de corrida e atletas, dos nossos espaços culturais. E podem aguardar muitas surpresas ao longo do percurso”, adianta o secretário, ressaltando que a medalha também representa um diferencial, resgatando a nostalgia da história do Teatro Amazonas.

A largada será às 6h, cruzando um grande pórtico, posicionado na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, passando pela Igreja da Matriz, Palácio Rio Negro, Parque Jefferson Peres, Praça do Congresso, Palácio da Justiça até retornar ao mesmo ponto de partida.

Segundo Antonyo Neto, um dos coordenadores da Endurance, para este ano são esperados 2000 atletas, comprovando o sucesso do evento, cuja primeira edição reuniu 1.200 praticantes.

“A expectativa mais uma vez é de lotação máxima e o fechamento do calendário de corrida de rua de Manaus com chave de ouro”, finaliza.

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense e Desenvolvimento Cultural (AADC), o evento esportivo, aliado à temática cultural, tem a realização da Smart Digital e assessoria técnica da Endurance Sports.

*Com informações da assessoria

