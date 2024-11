Garantido busca parcerias para reciclagem de materiais utilizados no Festival de Parintins

Objetivo da reunião foi estreitar laços entre o Boi-Bumbá Garantido, a Suframa e empresas do Polo Industrial de Manaus

Na quinta-feira (28), o presidente da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, Fred Góes, e o vice-presidente, Marialvo Brandão, reuniram-se com o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, para discutir iniciativas voltadas à sustentabilidade no Festival Folclórico de Parintins.

O encontro, que aconteceu na sede da Suframa, teve como pauta principal a reciclagem de materiais, com foco no reaproveitamento de isopor, amplamente utilizado na construção das alegorias do festival.

O objetivo da reunião foi estreitar laços entre o Boi-Bumbá Garantido, a Suframa e empresas do Polo Industrial de Manaus, buscando soluções pertinentes para dar um destino sustentável aos resíduos gerados durante o evento.

“Estamos comprometidos com a preservação ambiental e com a implementação de práticas que tornem o festival não apenas culturalmente significativo, mas também ambientalmente responsável”, afirmou Fred Góes.

O uso de isopor é estratégico para a construção do espetáculo. No entanto, por ser um material de difícil decomposição, sua reciclagem é um desafio logístico e ambiental.

“Queremos transformar o impacto ambiental em uma oportunidade de promover a economia circular, nos conectando aos parceiros que possam nos ajudar nesse processo”, destacou Marialvo Brandão.

Além da busca por parcerias para a reciclagem, o encontro reforça o papel do Boi da preservação como um agente de transformação social e ambiental. A ação também dialoga com a crescente preocupação global com práticas sustentáveis em grandes eventos culturais.

Com essa iniciativa, o Boi Garantido reafirma sua liderança não apenas no âmbito cultural, mas também como referência em responsabilidade socioambiental na Amazônia e no Brasil.

