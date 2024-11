Temporada natalina no Largo de São Sebastião começa neste domingo (1º); veja programação

O ponto alto deste fim de semana acontece neste domingo (1), a partir das 17h, quando uma emocionante celebração acontecerá no Largo de São Sebastião, dando início à temporada de “O Mundo Encantado do Natal”, uma programação com opções de entretenimento para toda a família aproveitar unida.

Promovida pelo Governo do Estado, a programação tem como ápice o acendimento da iluminação da grande árvore de Natal, seguido pela inauguração da ornamentação temática do espaço e das atrações que ocupam os centros culturais do entorno.

No Largo, a festa de boas-vindas à temporada terá parada natalina, comandada pelo Papai Noel, acompanhado por personagens emblemáticos, apresentações artísticas até o momento da contagem regressiva para iluminação da árvore de Natal, com mais de 23 metros de altura. Neste ano, o conjunto cênico do ‘O Mundo Encantado do Natal’ faz referência aos brinquedos de outras épocas e revive momentos da infância.

Atrações do entorno

Outras atrações terão início neste domingo (1), entre as quais, a Feira de Natal, organizada na rua Costa Azevedo, Centro. Serão 16 stands, beneficiando mais de 130 empreendedores locais de vários segmentos.

Também estarão funcionando, a Casa dos Brinquedos Encantados, na Casa das Artes, na rua José Clemente, e a Fábrica do Papai Noel, que ocupa o prédio histórico do Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro. Em ambas as atrações, o acesso demanda agendamento prévio, via Portal da Cultura.

Na avenida Eduardo Ribeiro, o Teatro Gebes Medeiros abre as portas para a exposição “Amazônia em Festa Natalina – Presépios: Tradição e Originalidade”. Entrada livre, sem agendamento.

Outra novidade deste ano, é o aplicativo O Mundo Encantado do Natal, que traz a programação completa da temporada, dias e horários de funcionamento dos espaços, além de jogos com captura de figurinhas, espalhadas virtualmente no Largo de São Sebastião. A partir deste domingo (1), a ferramenta estará disponível para download, nas lojas de aplicativos.

Ainda no domingo (1), o distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba recebe a “Cantata Natalina” do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, às 19h, na Paróquia da Igreja Nossa Senhora de Aparecida. Com entrada e classificação livres, o espetáculo musical reúne Orquestra de Câmara e Coral Adulto do Liceu para executar uma seleção das mais belas canções natalinas contemporâneas, sob a regência do maestro Hilo Carriel.

Circuito Natalino

Nesta sexta-feira (29), a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) dá seguimento ao Circuito Natalino, no qual os Corpos Artísticos do Estado se apresentam em vários locais da cidade, com o concerto “Natal com Violâo”, às 15h, no Shopping Cidade Leste (Av. Autaz Mirim, 282 – Tancredo Neves). A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Também nesta sexta-feira (29), o Coral do Amazonas leva o Circuito Natalino ao Espaço Alpha da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Av. Perimetral Thales Loureiro, 562 – Ponta Negra), com um repertório natalino de canções clássicas e contemporâneas. A entrada e a classificação são livres.

Off Natal

Nem só de Natal, entretanto, é composta a programação cultural do fim de semana. O Cineteatro Guarany, por exemplo continua com a programação do Festival de Cinema Italiano nesta sexta (29) e sábado (30), sempre às 18h30.

Nesta sexta (29), será exibido o filme “Nata per Te”, (Nascida para Você), com direção de Fabio Mollo. Já no sábado (30), acontece o encerramento do festival, com a exibição do filme “Il Piccolo Diavolo” (O Pequeno Diabo), com direção de Roberto Benigni.

O Grupo Teatro Faz de Conta apresenta o espetáculo “Judite e João” neste sábado (30), às 18h, no Teatro da Instalação (R. Frei José dos Inocentes, s/n – Centro), com classificação livre e entrada gratuita.

A Galeria do Largo (R. Costa Azevedo, 290 – Centro) tem programações especiais e distintas no sábado (30) e domingo (1). No sábado, tem o Lançamento do livro “Senhoras do Tempo”, de Michele Pires, às 18h30, com entrada gratuita e classificação livre.

Já no domingo, às 18h, acontece a roda de conversa e bate-papo com os artistas Adriana Ramalho, da exposição “Paisagem em Retrospectiva”; Paulo Desana, da exposição “Banho de Rio”, e Silvana Macêdo, da exposição “9 encontros”. Com entrada gratuita e classificação livre.

Também no domingo (1), a Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro realiza a penúltima edição do projeto “A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro como Meio de Preservação, Resistência e Salvaguarda da Capoeira no Amazonas, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, executada pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Às 9h, na calçada da Igreja da Matriz, próximo ao Relógio Municipal, com entrada franca e classificação livre.

*Com informações da assessoria

