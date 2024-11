Um homem identificado como João Santana, de 29 anos, morreu ao ser agredido e esfaqueado na rua Yanomami, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (29).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem é perseguido por uma dupla armada com facão e pedaço do madeira. A vítima cai no chão após alguns golpes de faca, e na sequência, é agredido pelos suspeitos.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas devido aos ferimentos, acabou morrendo.

A motivação do crime não foi esclarecida. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

VÍDEO: Homem morre ao ser agredido e esfaqueado na Zona Norte de Manaus pic.twitter.com/eFeEihyTBO — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 29, 2024

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱