Black Friday traz imóveis com condições especiais em Manaus

Chegou a data mais esperada do ano pelos consumidores. Com ela, a chance de adquirir apartamentos por descontos especiais na Black Friday da Direcional e da Riva Incorporadora, empresas do Grupo Direcional.

As iniciativas da Direcional e da Riva para a data oferecem descontos imperdíveis e condições diferenciadas de compra aos clientes, que contam com entrada facilitada, uso do FGTS, menores juros do mercado e desconto da temporada de promoções.

Com uma vantagem especial: quanto maior o sinal dado pelos clientes, maior será o desconto. São imóveis de 2 e 3 quartos, com lazer, em diferentes fases de construção e em diversos pontos da capital.

A Black Apê Direcional e a Black November Riva trazem condições ainda melhores para se adquirir imóveis em localizações estratégicas.

É uma oportunidade para comprar o apartamento dos sonhos da família ou para investir em produtos imobiliários.

Um dos destaques da Riva Incorporadora é o mais recente lançamento da companhia em Manaus. O Zenith Condomínio Clube conta com 450 unidades, de dois quartos, suíte e varanda gourmet.

Além disso, oferece uma ampla gama de itens de lazer que incluem, entre outros, piscina com deck molhado e infantil, redário, espaço happy hour, brinquedoteca, academia, praça do convívio, car wash e espaço para pets.

Já pela Direcional o destaque é o Village Torres, projeto perfeito para quem busca uma infraestrutura completa com piscinas, espaço fitness, salão de festas e áreas verdes com o conect garden, tudo isso em um ambiente seguro e tranquilo. Além disso, com a mobilidade e praticidade que a Avenida das Torres proporciona.

Veja a lista dos empreendimentos da Riva e da Direcional em Manaus pelo https://www.rivaincorporadora.com.br/blackfriday/ ou no https://www.direcional.com.br/blackfriday.

