Suspeito de matar ex-mulher a facadas é punido com tiros no joelho pelo ‘Tribunal do Crime’ em Manaus

O caso ocorreu em uma residência localizada no beco Gualter Batista, no bairro Petrópolis

Um homem identificado como Rosinaldo Kennedy, de 20 anos, suspeito de matar a ex-mulher a facadas, foi punido pelo ‘tribunal do crime’, com dois tiros no joelho. A mulher identificada como Nariane Cabresto Garcia Sena, de 24 anos, foi encontrada morta, na manhã deste sábado (3), em uma residência localizada no beco Gualter Batista, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a mãe de Nariane, a filha se separou do homem e vinha sofrendo ameaças do suspeito. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro com que tem dois filhos.

A polícia relatou que o homem foi atingido com um tiro em cada perna, disparado por membros do tráfico na região, que teriam se revoltado com a situação.

Por conta do ferimento, o homem recebeu atendimento médico e em seguida será levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

