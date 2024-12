Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi morta a tiros no meio da rua, no bairro Itapema, no Guarujá, litoral de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (29).

Nas imagens a mulher aparece sentada em uma motocicleta estacionada, quando um homem de capacete aparece e efetua vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

A mulher ainda tentou correr, mas não conseguiu, após o ataque ela cai na rua aparentemente e fica sem reação.

O homem atira mais vezes, mesmo a mulher já caída no chão, e sai correndo em seguida.

*Com informações Metropoles

