VÍDEO: Homem é flagrado se masturbando perto de escola

Um homem, não identificado, foi preso após ser flagrado se masturbando em uma área próxima a uma escola do Distrito Federal. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (29) no Setor Leste do Gama, próximo ao Centro de Ensino Fundamental 03.

Um morador conseguiu filmar o momento em que o suspeito aparece se masturbando em área pública.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e os militares do 9º Batalhão realizaram o cerco na área em que o homem havia sido visto.

Momentos depois, ele foi localizado, detido e conduzido para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado o flagrante por importunação sexual.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱