Homem é executado a tiros na Zona Leste de Manaus

O caso ocorreu na rua Tucanos, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus

Um homem identificado como Wesley dos Santos, de 29 anos, foi executado a tiros na rua Tucanos, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Uma outra pessoa, que passava pelo local, também foi atingida pelos disparos, mas não corre risco de morte.

De acordo com informações de testemunhas, Wesley estava caminhando pela rua quando foi abordado por criminosos que estavam em um carro. Os suspeitos desceram do veículo e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Wesley tentou correr e se refugiar em uma casa próxima, mas foi alcançado pelos atiradores e morto no local.

A segunda vítima, não identificada, que estava passando pela rua também foi baleada mas não corre risco de morte.

Não há informações da motivação e nem da autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

