Homem é morto a tiros enquanto esperava para jogar futebol em Manaus

Um homem de 29 anos, identificado como Bruno Cavalcante da Silva, foi morto a tiros na noite deste sábado (30) enquanto aguardava para jogar futebol em um campo na comunidade Celebridade, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, diversas pessoas estavam no local no momento do crime, mas se recusaram a fornecer informações sobre os suspeitos.

Ainda não há detalhes sobre a motivação ou a autoria do homicídio.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação.

