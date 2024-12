Homem é preso suspeito de abusar de menina autista em embarcação no Amazonas

Um homem de 24 anos, foi preso nesta sábado (30), por suspeita de ter praticado crime de estupro de vulnerável. O crime, de acordo com o delegado Ivo Martins, vitimou uma menina autista de 13 anos. O caso ocorreu no município de Coari, interior do Amazonas.

O delegado informou que a menina havia saído de Manaus na companhia do tio, que trabalha na embarcação com destino a Coari. No trajeto, ao ter saído do camarote para fazer conferência de mercadorias, o suspeito invadiu o cômodo e praticou o crime, enquanto navegavam nas proximidades do município de Codajás. A prática criminosa foi flagrada pelo tio da vítima.

“As equipes da Base Arpão receberam a informação de que o infrator ainda se mantinha embarcado, razão pela qual, a equipe de pronto se deslocou até a embarcação, onde realizamos a abordagem e conseguimos prender o infrator em flagrante”, disse o delegado.

O homem de 24 anos foi encaminhado até a delegacia de Coari, onde de acordo com o delegado Ivo Martins, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

