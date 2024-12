Café do Amazonas é eleito um dos melhores do país

Os agricultores do município de Silves ficaram entre os dez melhores na 7ª edição do Concurso Florada Premiada

Os agricultores do município de Silves, no interior do Amazonas, por meio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), alcançaram um feito inédito na última sexta-feira (22), ficando entre os dez melhores cafés do Brasil na 7ª edição do Concurso Florada Premiada, promovido pela empresa Três Corações.

O evento ocorreu durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), entre os dias 20 e 22 de novembro.

A cafeicultora Maria Carimel, da Associação Solidariedade Amazonas (ASA), representou o Amazonas no concurso que premia mulheres produtoras de café de todo o país.

Ela afirma que o produto sempre chamou a atenção dos consumidores locais, mas desta vez o fruto ganhou um espaço maior em rede nacional, conquistando a banca avaliadora da 7ª edição do Concurso Florada Premiada.

“Nós fomos porque tivemos as passagens pagas e a viagem custeada, fruto da parceria do Sebrae com a Eneva, nem esperávamos alcançar ou subir no pódio. Somos novos ainda na plantação. Mas só o fato de subir no pódio, receber elogios e reconhecimento, sendo o primeiro em café no Amazonas, mostra a força do nosso trabalho”, afirmou.

O presidente dos agricultores da ASA, Roque Lins, enfatizou ainda sobre as chances do café de Silves receber a Indicação Geográfica com o auxílio do Sebrae Amazonas.

“Se der certo, a indicação vai servir para mapear os plantios na região de Silves e vai dizer ao consumidor que temos cafés diferenciados e com qualidade. Ela é o começo de um novo caminho para os produtores daqui da nossa região”, explicou.

A gerente do Sebrae em Itacoatiara, Jady Ferreira, relatou que por meio do Sebraetec foi possível disponibilizar serviços desde a capacitação até as melhorias de estrutura do negócio. “Em parceria com a Eneva, que possui um programa voltado para os agricultores, o Sebrae subsidiou 50%. Levamos não somente a equipe de Silves, como também outros cafeicultores de São Sebastião do Uatumã, de Itacoatiara e Presidente Figueiredo. Esse pioneirismo de Silves fez com que muitos tivessem articulações em Belo Horizonte e já estamos trabalhando para o desenvolvimento desse negócio, buscando também um diagnóstico sobre as chances de conquistar a indicação geográfica”, disse Jady.

O Sebraetec conecta os pequenos negócios a uma ampla rede de prestadoras de serviços tecnológicos que atendem em todo território brasileiro.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱