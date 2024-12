Amazonas fecha novembro com redução de 40% nos crimes de homicídios, diz SSP

O Amazonas alcançou no mês de novembro, uma redução de 40% nos crimes de homicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados de forma preliminar são da Secretaria de Estado de Segurança (SSP-AM), e mostram que a queda é a maior registrada em 2024. O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, destacou que os números foram alcançados a partir do trabalho integrado realizado pelas policiais Civil (PC-AM) Militar (PMAM) com apoio do Corpo de Bombeiros (CBMAM), Polícia Científica associado aos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas.

“Certamente esse número, ao ser validado, será a maior redução da série histórica já registrada. Nossos profissionais reduziram de 120 para 72 homicídios no mês de novembro comparado ao mesmo período de 2023. Isso é fruto do profissionalismo e dedicação de todos os profissionais da Segurança Pública do Amazonas, a quem parabenizo por esses excelentes resultados, que não são apenas números, são vidas salvas”, afirmou Almeida.

Conforme os dados acompanhados pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM, em novembro do ano passado, foram contabilizados 120 homicídios, no mês passado, esse número chegou a 72. O resultado é reflexo dos investimentos do Governo do Amazonas junto às ações de repressão à criminalidade por meio do programa Amazonas Mais Seguro, desenvolvido pela SSP-AM, Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Esses investimentos têm possibilitado às equipes policiais melhores armamentos, munições, viaturas novas para atuação em terra, bem como lanchas blindadas e bases fluviais, a partir das quais possibilitam intensificar o policiamento nos rios e auxiliar na apreensão de entorpecentes, como, também, na prisão de homicidas.

Também, foram adquiridas novas tecnologias que passaram a auxiliar o trabalho investigativo da Polícia Civil e Militar, dentre eles, o aumento das câmeras do Sistema “Paredão”, que passou a operar com mais de 650 unidades em toda a capital.

“Não temos dúvida que estamos no caminho certo e a nossa população pode estar certa que iremos seguir trabalhando para garantir cada vez mais segurança a toda a nossa população”, afirmou o secretário Vinícius Almeida.

