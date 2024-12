VÍDEO: Policial joga homem de ponte após perseguição

Na manhã de segunda-feira (2), um vídeo registrou um momento de violência na Zona Sul de São Paulo, quando um policial militar foi flagrado empurrando um homem do alto de uma ponte. A cena mostra a abordagem do motociclista, que havia caído da moto, enquanto o PM, junto com outros agentes, se aproxima. Em um dado momento, um policial segura o homem pela camiseta e o empurra para o rio.

A Polícia Militar informou que os agentes envolvidos são do 24º BPM de Diadema e que estavam perseguindo o motociclista na região da Cidade Ademar. O PM que cometeu o ato faz parte da Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam). A vítima conseguiu sobreviver ao incidente, mas ainda não se sabe seu estado de saúde.

Cláudio Silva, ouvidor das polícias, afirmou que tomará medidas imediatas, solicitando o afastamento dos policiais envolvidos e daqueles que não impediram ou denunciaram a ação. Ele enfatizou a gravidade do ocorrido e a percepção de impunidade em alguns setores da corporação.

Em resposta, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) repudiou a atitude dos policiais e informou que um inquérito foi aberto para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. A SSP reafirmou seu compromisso com a legalidade e a punição de qualquer desvio de conduta. A Corregedoria da PM também iniciou uma investigação interna, embora, até o momento, ninguém tenha sido afastado.

