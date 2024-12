Morre Daiane Dias, ex-esposa do homem-bomba que atacou o STF

Daiane Dias, ex-mulher do homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, autor dos ataques explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), morreu nesta terça-feira (3). Ela estava internada desde o dia 18 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, em Lages, após incendiar a própria residência, em Rio do Sul.

A informação foi confirmada pela direção do Tereza Ramos: a paciente faleceu na madrugada desta terça, devido a complicações no seu quadro de saúde. A morte foi comunicada à família e foi acionada a Polícia Científica de Santa Catarina.

Daiane tinha 41 anos e teve 80% do corpo queimado no incêndio. Ela era ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiü França”, que acabou morto por um dos explosivos que carregava. A casa em que a vítima estava era do ex-marido e foi incendiada por ela mesma no dia 17 de novembro, como uma tentativa de suicídio.

Na ocasião, a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), por meio da Delegacia de Rio do Sul, informou que Daiane agiu sozinha quando incendiou a própria residência, em Rio do Sul.

De acordo com a nota da PCSC, Daiane Dias, além de incendiar a casa, permaneceu no interior da residência, ao que tudo indica, para tentar tirar a própria vida, o que só não aconteceu porque vizinhos a retiraram do local.

O inquérito ainda não foi concluído em decorrência de um laudo da Polícia Científica, que ainda está no prazo para a confecção do referido documento.

Homem-bomba

O chaveiro Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, morreu após se explodir em frente ao STF, na noite de 13 de novembro.

A Praça dos Três Poderes foi alvo dos ataques quando Francisco e um carro explodiram nas proximidades do prédio do Supremo e no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, respectivamente.

*Com informações Metropoles

