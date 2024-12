Incêndio interdita acesso à área do ‘Fuxico’ e afeta trânsito na Zona Leste de Manaus

O Corpo de Bombeiros está no local com cerca de 15 viaturas trabalhando para controlar as chamas.

A Prefeitura de Manaus anunciou a interdição temporária do acesso à área do “Fuxico”, na Avenida Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, pela Avenida Autaz Mirim, devido a um incêndio de grandes proporções que atinge a região na manhã desta terça-feira (3).

O incêndio, que começou na Rua dos Girassóis, rapidamente se espalhou para outras distribuidoras e causou grande mobilização das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que está no local com cerca de 15 viaturas trabalhando para controlar as chamas.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão na área para organizar o tráfego e orientar os motoristas. A interdição afeta diretamente o trânsito na região, e a Prefeitura recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao se aproximarem da região.

Até o momento, não há registros de vítimas, e o Corpo de Bombeiros continua a atuar para conter o fogo.

A Prefeitura de Manaus agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos, destacando que as ações de contenção do incêndio e a orientação ao trânsito seguem como prioridade.

