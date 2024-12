Campanha “Doa Manaus” incentiva a solidariedade em prol de causas sociais

Impulsionar a filantropia para tornar a sociedade um lugar mais igualitário e justo é o propósito do “Doa Manaus”, que ocorre nesta terça-feira (3), com uma grande mobilização realizada por oito instituições beneficentes da cidade para arrecadação de valores, alimentos, roupas e serviços em prol de causas sociais.

A campanha local é alinhada ao “Dia de Doar”, a maior ação nacional do gênero que é organizada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) em todo país.

As instituições que fazem parte da campanha em Manaus são: Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (Nacer), Lar Batista Janell Doyle, Abrigo Oasis, Instituto Ágape, Desafio Jovem, Casa de Sara, Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas (GAPAM) e o Centro de Apoio Social João Evangelista (CAS).

“Essa data tem um poder gigantesco de impulsionar o espírito de generosidade nas pessoas, a fim de que elas se tornem mais solidárias e ajudem a transformar nossa sociedade em um lugar com mais responsabilidade social, igualdade e justiça”, explica o diretor do Nacer e um dos organizadores da campanha, Cleslley Rodrigues.

Os interessados podem destinar finanças, alimentos, roupas, itens de higiene, brinquedos, conhecimento e até serviço voluntário para a causa social desejada.

Outra opção é participar do “Selo Empresa Solidária” para quem visa expandir sua marca com ações beneficentes.

Cleslley incentiva o público a fazer uma doação, dentro das possibilidades. “Há sempre algo que podemos oferecer e nenhuma doação é pouca ou muito pequena, pois cada ajuda faz a diferença. Então, convoque sua família, amigos e vizinhos para, juntos, transformarmos nossa Manaus em um lugar com mais esperança, justo e solidário para todos”.

Mais sobre o Dia de Doar

O movimento “Dia de Doar” começou, em 2012, nos Estados Unidos, inicialmente como “#GivingTuesday” (do inglês, “terça-feira da doação”).

Organizada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), a data foi lançada em solo brasileiro no ano seguinte, em 2013, incentivando as pessoas a repensarem hábitos e fortalecendo a luta contra as desigualdades sociais.

Já neste ano, o país promove a 11ª edição brasileira, que acontece no dia 3 de dezembro, na primeira terça-feira após o Thanksgiving Day (do inglês, “Dia de Ação de Graças”) e a Black Friday.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱