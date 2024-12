Senai disponibiliza 4 mil vagas gratuitas de cursos de qualificação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — Departamento Regional do Amazonas (SENAI Amazonas/DR) torna públicas as inscrições para 4.031 vagas gratuitas nos Cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional.

Vagas serão ofertadas para turmas de janeiro a abril de 2025, de forma presencial, semipresencial e EaD nas Escolas SENAI localizadas na cidade de Manaus.

As inscrições serão realizadas no período de 10 a 13 de dezembro de 2024, por meio do endereço https://encurtador.com.br/exiur.

Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que se encontra na situação de baixa renda. E, se aprovado na Chamada Pública – que será por ordem de inscrição no primeiro dia de aula -, assinará a respectiva declaração de baixa renda.

Informações gerais:

– Não haverá cobrança de taxa de inscrição para as vagas oferecidas nesta Chamada;

– Os cursos ofertados serão 100% gratuitos;

– As aulas serão realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Chamada, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, devem ser acompanhados por meio das redes sociais do SENAI/AM: twitter.com/senaiamazonas web.facebook.com/senaiamazonas www.instagram.com/senaiamazonas https://www.linkedin.com/company/senaiamazonasoficial/posts/

*Com informações da assessoria

Edital completo com as informações sobre os cursos, vagas, pré-requisitos e locais de realização está disponível no site www.fieam.org.br/senai

