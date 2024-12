Prefeitura oferta teste para HIV em Unidade Móvel de Testagem Rápida

Unidade está localizada no santuário de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Aparecida, Zona Sul da cidade

Dando continuidade às ações do “Dezembro Vermelho”, campanha de mobilização da sociedade na luta contra o vírus HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Unidade Móvel de Testagem Rápida, da Prefeitura de Manaus, atende a população, nesta terça-feira (3), das 8h às 16h, no santuário de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Aparecida, Zona Sul da cidade.

Durante a programação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) organizou a oferta de teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C, com distribuição de gel lubrificante, preservativos e material educativo com orientações sobre prevenção e a rede de atendimento, além de aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar.

A chefe do Núcleo de Controle de HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais da Semsa, Thayná Saraiva, explica que a campanha “Dezembro Vermelho”, ao longo de todo o mês, vai reforçar as ações de prevenção e controle do HIV/Aids que são realizadas na rotina de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), buscando encontrar formas de atingir o maior público possível e facilitando o acesso aos serviços.

“Este ano, estamos destacando a importância do conhecimento sobre a doença, as formas de prevenção e do diagnóstico precoce. As ações estão sendo realizadas dentro e fora das unidades de saúde, com a oferta do teste rápido, do autoteste e educação em saúde com palestras e rodas de conversa. O objetivo é conscientizar que todo mundo deve procurar os serviços de saúde para prevenção e o diagnóstico precoce”, destacou Thayná.

Apoio

A ação no santuário de Nossa Senhora de Aparecida contou com o apoio da Pastoral da Aids, coordenada pela Arquidiocese de Manaus, que divulgou a oferta do serviço. De acordo com irmã Irene Tondin, da Regional Norte 1 da Pastoral de Aids, a parceria com os serviços de saúde fortalece o trabalho realizado na prevenção e controle do HIV/Aids.

“A Pastoral da Aids trabalha formando agentes para que possam atuar na orientação sobre a prevenção às ISTs. Também acompanha e apoia as pessoas que vivem com HIV, para que se cuidem e façam o tratamento de forma adequada. A parceria com a Semsa é uma forma de complementar esse trabalho com a oferta do teste rápido. Hoje, aqui no Santuário de Aparecida, temos um grande movimento durante todo o dia, e é uma oportunidade a mais para que as pessoas façam o exame”, explicou a irmã Irene.

Depois de participar da novena na igreja de Nossa Senhora de Aparecida, a costureira aposentada Marilza Custódio, de 69 anos, moradora do bairro Compensa, na zona Oeste, aproveitou a oportunidade para realizar os exames oferecidos.

“Eu já fiz uma vez os testes em um Caimi, Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, e acho muito importante, porque muita gente não sabe se tem ou não algum problema com a saúde. E descobrindo a doença, tendo um diagnóstico, a pessoa pode fazer o tratamento”, apontou Marilza.

Casos

A Aids é uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês), que ataca o sistema imunológico e prejudica a capacidade de defesa do organismo contra doenças. O vírus HIV é transmitido, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal), sem o uso de preservativo. Mas também pode ocorrer transmissão pelo uso de seringa por mais de uma pessoa; transfusão de sangue contaminado; da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação; e por instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

No período de janeiro a novembro deste ano, Manaus registrou 1.294 novos casos de infecção pelo HIV em adultos residentes na cidade. O sexo masculino apresenta maior número de casos, em uma razão de 3,4 casos homens para cada caso em mulheres.

O maior número de casos está concentrado na população jovem com vida sexual/reprodutiva ativa, na faixa etária entre 10 a 39 anos com 78,9% dos casos.

Em relação aos casos novos de Aids, doença que é causada pelo HIV, registrados para o mesmo período, foram identificados 346, com predominância no sexo de nascimento masculino e na faixa etária de 20 a 39 anos em 57,9% dos casos.

