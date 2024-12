‘Natal Itinerante’ inicia programação nos bairros de Manaus nesta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira (5), O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social (FPS), em parceria com a Cia de Teatro Metamorfose, promove o show musical A Noite Mágica dos Brinquedos faz parte do projeto Natal Itinerante da programação do Mundo Encantado do Natal 2024.

O projeto leva a magia do Natal aos bairros de Manaus por meio de apresentações, danças, brincadeiras e contação de histórias. E o primeiro bairro a receber a programação do Natal Itinerante é o Jorge Teixeira. A programação acontece nesta quinta , às 17h, no Campo do Teixeirão, zona leste da capital.

Esse é o quarto ano em que o Natal Itinerante encanta os manauaras na época mais bonita do ano. De acordo com Kathelen Braz, secretária do FPS, trata-se de uma oportunidade de levar o espírito natalino aos bairros de Manaus. “Estamos espalhando alegria e, de forma muito especial, o espírito natalino. Para o governador Wilson Lima, é muito importante proporcionar às famílias a oportunidade de assistir a esse grandioso espetáculo”, ressalta a secretária.

O musical

FOTOS: Divulgação / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Com voz e violão de Ângelo Speranza, a história de A noite mágica dos brinquedos se passa em uma casa, onde vivem vários brinquedos esquecidos por sua dona, uma criança chamada Laurinha.

Na noite que precede o Natal, sua bonequinha de pano ganha vida, ela vai até o palhacinho de brinquedo e o acorda. Os dois olham pela janela e observam como as ruas estão enfeitadas e iluminadas. A conversa deles é sobre como as crianças ultimamente tem deixado de lado seus brinquedos e optado por telas e jogos eletrônicos, esquecendo-se do lado lúdico da infância.

Os brinquedos recebem a visita do Duende Dindon e da Mamãe Noel, que trazem uma nova esperança para eles e, por último, a presença do Bom Velhinho, com um desfecho que promete emocionar o público.

Segundo Candido Jeremias, secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, o Natal Itinerante é uma celebração que leva a magia e a tradição natalina a cada canto da nossa cidade. “Queremos proporcionar momentos de alegria, união e emoção para todas as famílias, através de um ambiente que reflete o verdadeiro espírito do Natal”, afirma o secretário.

As apresentações do Natal Itinerante contam com a performance da Companhia de Teatro Metamorfose que, além do espetáculo A noite mágica dos brinquedos, conta ainda, com outros personagens para tornar o evento ainda mais envolvente.

A realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, garante renda para artistas e técnicos, a ação conta com mais de 30 colaboradores terceirizados, incluindo atores, bailarinos, maquiador, músico e motorista, além da equipe de montagem e decoração do evento.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱