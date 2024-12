Árvore de Natal de 30 metros com hologramas e bolhas de sabão instagramáveis é inaugurada na Ponta Negra

Com o tema “Natal dos Sonhos – É tempo de sonhar, compartilhar e realizar”, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou a tradicional árvore de Natal instagramável do complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste. O evento reuniu a imprensa e centenas de pessoas durante o acendimento da árvore, nesta segunda-feira (2).

Repleta de luzes, cores e imagens dos colaboradores envolvidos na montagem, a árvore de Natal, organizada pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), tem 30 metros de altura por 15 metros de diâmetro, 80 ventiladores, projetores holográficos de fotos e vídeos, além de 350 mil PixLEDs cênicos. Seu adorno conta, ainda, com bonecos quebra-nozes, balões de ar quente e seis bolhas de sabão gigantes instagramáveis, importadas com exclusividade da China, uma inovação para o Natal da capital.

De acordo com o prefeito David Almeida, a decoração natalina da cidade é proveniente de recursos oriundos dos cofres da prefeitura, preestabelecidos, anualmente, para esta finalidade, atendendo o planejamento da gestão para esta época do ano.

“A cada ano a gente está inovando. Nós inovamos bastante com aquela primeira árvore, no início da extensão da Orla da Ponta Negra, que entregamos, no mês passado, que é toda de PixLED, digital, maravilhosa. E agora estamos entregando essa, que também acompanha a modernidade. E aqui, a gente trouxe esses componentes das imagens que nós vamos trocar semanalmente com fotografias das pessoas que trabalham aqui no complexo, bem como das famílias que frequentarem o local”, informou o chefe do Executivo municipal, David Almeida.

O prefeito reforçou o pedido de cuidado e zelo por parte da população em relação a decoração. “Espero que as pessoas tenham cuidado e zelo. E, para as ações de vandalismo, estamos aqui com monitoramento e fiscalização por parte da Guarda Municipal. Contudo, se alguém presenciar alguma ação de depredação, basta denunciar. Isso aqui é um bem público, uma inovação. Nenhuma cidade do Brasil possui uma ornamentação como essa”, destacou David Almeida.

A decoração natalina da extensão do complexo turístico, este ano, trouxe também, a Vila Encantada e casa do Papai Noel, com oito minicasas, árvores, carrossel, trenó, além de túnel musical com 60 metros de comprimento, com Boneco de Neve em seu portal de acesso e duas caudas de cometas distribuídas pelo calçadão, compondo um cenário perfeito para fotos e posts instagramáveis.

“É mais uma grande novidade para a cidade de Manaus. A atual gestão não tem medido esforços para surpreender a população com o Natal da cidade. É gratificante demais ver o brilho no olhar de cada criança e saber que estamos marcando uma geração com o Natal da Prefeitura de Manaus”, ressaltou o diretor-presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS).

A estudante Maria Cecília Menezes disse ter se encantado com a ornamentação. “A ornamentação desse ano está muito bonita, se superaram mesmo. Eu amei”, comentou.

A cerimônia de acendimento da árvore natalina contou com a apresentação da fanfarra do Vila da Barra, instituição parceira e fomentada pelo FMS. E, também, com a entrega de 20 veículos do transporte coletivo envelopados com as informações dos principais pontos da cidade que estarão recebendo programação especial do “Natal dos Sonhos”.

Mais novidades

Nos próximos dias, a Prefeitura de Manaus ainda entregará um Portal Natalino e o Trenó do Papai Noel, por sobre o anfiteatro da Ponta Negra. No sábado, 7/12 será realizada uma apresentação especial do musical “Um Sonho de Natal”, com a Fábrica de Brinquedos, parceria com a Igreja Batista, em dois horários: às 19h e às 20h30, com a grande chuva de neve para receber a população que for prestigiar o espetáculo.

