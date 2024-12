Natal na Floresta: espaço cultural conta com programação para crianças em Manaus

Aventura, culinária e muita criatividade fazem parte da 11ª edição das Férias No Infante, que acontece de 09 a 20 de dezembro com o tema “Expedição Natal na Floresta”.

O espaço de acolhimento, socialização e potencialização das habilidades cognitivas e socioemocionais prepara duas semanas de atividades especiais para garantir a diversão dos pequenos de 03 a 10 anos de idade neste final de ano.

A magia do Natal tomará conta do local, que foca na cultura da infância e no protagonismo infantil. Brincadeiras e oficinas temáticas estão na lista da programação, de acordo com a coordenadora do Infante Cultural, Meryssa Lima Roque.

“Durante essas duas semanas, as crianças terão a oportunidade de explorar atividades lúdicas, brincadeiras de movimento e oficinas sensoriais, garantindo diversão e aprendizado em um ambiente acolhedor. Também podemos esperar receitas ainda mais especiais dos nossos mini Chefs Infante neste fim de ano”, detalha.

Segundo Meryssa, as crianças se dividirão em grupos por idade aproximada, sendo acompanhadas por uma equipe especializada, formada em Teatro, Educação Física, Música e Recreação. “A programação Férias no Infante já é um sucesso desde julho de 2019, sempre procurada por propor uma programação criativa, diversificada e segura aos pequenos”, salienta.

As atividades de férias do Infante Cultural – endereçado na Rua Edward Costa, nº 100, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul – ocorrerão em turnos da manhã (de 07h30 às 11:30) e tarde (de 13h30 às 17h30), com valores que variam de R$ 1.500 para duas semanas, R$ 800 para uma semana a R$ 180 para turnos avulsos. Alunos já matriculados nas atividades regulares do espaço contam com desconto de 50%.



“Estamos preparando os ambientes para as oficinas de acordo com o tema, trazendo ainda mais acolhimento e diferenciais em cada programação. Além disso, não poderá faltar a visita especial do Papai Noel”, pontua Meryssa.

As reservas para a 11ª edição da Colônia de Férias do Infante Cultural podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (92 98456-3035) ou pelo Instagram (@infantecultural), oferecendo às famílias opções práticas para garantir a vaga dos pequenos.

*Com informações da assessoria

