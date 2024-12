Flamengo retorna a Manaus em janeiro para duelo contra o Volta Redonda-RJ

O torcedor rubro-negro de Manaus já tem data definida para reencontrar o Flamengo na Arena da Amazônia. De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednaílson Rozenha, o Rubro-Negro vai jogar na capital amazonense no dia 25 ou 26 de janeiro de 2025, contra o Volta Redonda-RJ, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca.

A partida na Arena da Amazônia marca a estreia do elenco principal no Estadual de 2025. Antes de vir para Manaus, o time comandado por Filipe Luís viaja no dia 10 de janeiro para realizar pré-temporada nos Estados Unidos, onde enfrenta o São Paulo em amistoso no dia 19, em Fort Lauderdale, na Flórida. O elenco rubro-negro retorno ao Brasil no dia 24.

“Flamenguistas de Manaus e do Amazonas, dia 25 ou 26 de janeiro de 2025, Flamengo e Volta Redonda-RJ. Acabei de assinar o pedido oficial da federação carioca e nós teremos, sim, mais uma vez, o Flamengo jogando na Arena da Amazônia. Dia 25 ou 26. Uma dessas duas datas. Eu quero contar com a presença imensa da grande torcida rubro-negra da nossa cidade”, disse Ednaílson Rozenha, presidente da FAF.

‘Replay’

Em 2024, o elenco principal do Rubro-Negro também estreou na temporada atuando na Arena da Amazônia. Naquela ocasião, o time comandado por Tite venceu o Audax Rio-RJ por 4 a 0, pela 1ª rodada da Taça Guanabara, em 17 de janeiro. Leo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela marcaram.

Ainda em maio deste ano, o Flamengo voltou a Manaus para enfrentar o Amazonas FC, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O Rubro-Negro venceu mais uma vez, por 1 a 0, com gol do atacante Pedro. Na ida, no Maracanã, o time venceu pelo mesmo placar, também com gol de Pedro.

O jogo contra o Volta Redonda-RJ será o oitavo do Flamengo na Arena da Amazônia. O primeiro duelo no estádio foi em 2014, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, contra o Botafogo.

