Amazonas FC equilibra chances, mas perde pelo mesmo placar da ida e é eliminado pelo Flamengo

O Amazonas FC deu adeus à Copa do Brasil. O time amazonense voltou a perder por 1 a 0 para o Flamengo no jogo da volta, agora na Arena da Amazônia, e se despediu da competição em sua primeira participação no torneio. Nesta quarta-feira (22), Pedro marcou o gol rubro-negro que colocou os comandados de Tite nas oitavas de final.

A Onça-pintada agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde enfrenta o Mirassol-SP, na terça-feira (28), em Manaus. O time amazonense vem de empate em 1 a 1 contra o Paysandu, no sábado (18), também na Arena da Amazônia. O time de Adilson Batista ocupa a 15ª colocação na tabela.

O Flamengo, por sua vez, volta a campo no próximo 28 de maio para enfrentar o Millonarios-COL, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Críticas ao gramado

Na coletiva pós-jogo, o técnico do Flamengo, Tite, avaliou a partida. Além dos comentários sobre o equilíbrio do jogo, também teceu críticas ao estado do gramado da Arena da Amazônia. O comandante do Rubro-Negro esteve acompanhado do filho na coletiva, o auxiliar Matheus Bacchi.

“Dois tempos que foram distintos. No primeiro que deu organização nossa ofensiva, mas dava o contra-ataque para a equipe adversária, que é a característica dos dois externos. Segundo tempo cresceu, criou bastantes oportunidades. Dois tempos distintos, mas num gramado onde é muito difícil colocar velocidade de articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo, o jogo das duas equipes”, avaliou Tite.

