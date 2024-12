Evento na Ufam oferece minicursos gratuitos sobre gênero, equidade e ecofeminismo

Um dos destaques da programação será a realização de cinco minicursos gratuitos, com direito a certificado de horas complementares, e ministrados por especialistas no assunto

Começa nesta quarta-feira (4), o 8º Encontro de Estudo sobre Mulheres da Floresta (Emflor), na Universidade Federal do Amazonas (AM), debatendo assuntos relacionados a gênero, equidade e ecofeminismo.

Um dos destaques da programação será a realização de cinco minicursos gratuitos, com direito a certificado de horas complementares, e ministrados por especialistas no assunto.

Os minicursos serão oferecidos das 14h às 17h. O primeiro será “O Ecofeminismo na Amazônia”, ministrado por Adson Manoel Bulhões, tutor educacional do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), e a doutoranda Sofia Maria Oliveira de Oliveira.

A iniciativa discutirá como as “mulheres da floresta (agricultoras, pescadoras, artesãs, benzedeiras, xamãs, quebradeiras de côco de babaçu, roceiras dentre outras) atuam com um conjunto de informações e saberes que remontam à sua ancestralidade”.

O objetivo é trazer à tona a valorização de conhecimentos que são passados de geração a geração pelas mulheres.

“Práticas Sociais das Mulheres da Floresta” é o segundo minicurso que será apresentado por Márcia Maria de Oliveira, pesquisadora e docente da Universidade Federal de Roraima (UFRR), e Christiane Pereira Rodrigues, professora do IFAM.

O momento trabalhará com oficinas e narrativas, a fim de elucidar como as mulheres da Amazônia profunda possuem um amplo repertório de práticas sociais que compõem suas identidades e colaboram para o desenvolvimento regional.

Também tem o propósito de “trazer essas discussões no âmbito das relações de gênero, chamando a atenção para as mulheres rurais que padecem de invisibilidade e clamam por respeito às suas diferenças”, segundo a organização.

O terceiro minicurso abordará a temática “Economia Feminista”, apresentado por Elisiane Sousa de Andrade, professora da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e Núbia Rios, ativista do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas (MUSAS).

O debate vai tratar sobre empreendimentos desenvolvidos por mulheres em diversas esferas, como economia solidária, indústria, comércio, agricultura familiar e pesca artesanal.

Haverá a reunião ativistas de movimentos feministas de Manaus para compartilhar experiências próprias e dissertar sobre o protagonismo feminino como uma força produtiva rentável na Amazônia e em outras regiões.

“A Cidade, as Mulheres e o Racismo Ambiental” é o tema do quarto minicurso, apresentado por Alessandra do Amaral Sales, servidora da SEMED.

A abordagem vai envolver as questões socioambientais da cidade e o protagonismo das mulheres no movimento de moradia. A atividade vai discutir racismo ambiental, conflitos com o poder local, luta por terra, ocupações de terra e construção de cidades.

O quinto minicurso será “Movimentos de Resistência”, ministrado por Iraildes Caldas Torres, docente da UFAM, e a ativista Anne Moura.

O debate vai tratar sobre os conflitos sociais e a disputa por terras, enquanto a reforma agrária continua engavetada, o que prejudica a vivência de povos indígenas que vivem na Amazônia.

Diante disso, as mulheres têm exercido um protagonismo político importante, tanto no campo, quanto na cidade, mas ainda é necessário que o Estado escute suas vozes e atenda as demandas trazidas por elas.

“Os minicursos do Emflor foram planejados para oferecer ao público uma experiência enriquecedora, conectando saberes acadêmicos e conhecimentos ancestrais das mulheres da floresta. É uma oportunidade de aprender e refletir sobre questões fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Convidamos todos a se juntar a nós neste espaço de troca e aprendizado”, convida a professora Iraildes Caldas, que também é a da organização do evento.

Mais sobre o Emflor

O Encontro de Estudo sobre Mulheres da Floresta (Emflor) é promovido pela UFAM e o Grupo de Estudo, Pesquisa e Observatório Social: Gênero, Política e Poder (Gepos), que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) e ao Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), ambos da Universidade Federal do Amazonas.

Além disso, tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e congrega conferencistas, palestrantes e coordenadores de Grupos de Trabalhos (GTs) ligados a entidades públicas ou privadas, localizadas em Manaus, Parintins e Tefé, e nos estados de Roraima e Maranhão. Para saber mais, acesse: emflor.gepos.com.br.

*Com informações da assessoria

