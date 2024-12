Prefeito David Almeida anuncia construção do primeiro Hospital-Dia da cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na manhã desta terça-feira (3), o projeto do primeiro Hospital-Dia da capital amazonense.

No anúncio, realizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Zona Centro-Sul, o chefe do Executivo municipal informou, ao lado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, que a estimativa de entrega da unidade é de um ano, após a conclusão de todo o processo licitatório.

O novo hospital, que será construído no parque Mosaico, na Zona Oeste da capital, vai contar com área entre 3.800 metros quadrados e 4.100 metros quadrados, totalizando investimento de até R$ 15 milhões, provenientes por meio de licitação em parceria pública e privada.

Destinado a procedimentos de média complexidade, o Hospital-Dia vai oferecer serviços clínicos, cirúrgicos, terapêuticos e de diagnóstico, com internações limitadas a até 12 horas. O prefeito destacou a relevância do projeto para a ampliação e a melhoria dos serviços de saúde da cidade.

“Esse hospital é um sonho da nossa gestão. Durante a campanha, uma das nossas principais bandeiras foi a construção do Hospital-Dia. Hoje, temos recursos assegurados, o projeto em mãos e estamos avançando no planejamento, que prevê cinco salas de cirurgias e duas salas de procedimentos”, destacou David Almeida.

Avanço histórico

Com a nova estrutura, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dará um passo significativo na expansão da oferta de serviços para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital promete maior agilidade no atendimento de cirurgias eletivas e exames de diagnóstico e terapêuticos, além de contribuir para a redução das filas do sistema municipal de regulação.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforçou o impacto positivo do Hospital-Dia para o sistema de saúde de Manaus. “Esse projeto vai sair do papel e se tornar uma realidade. Com ele, daremos uma importante contribuição para a nossa população, reduzindo as filas do Sisreg (Sistema de Regulação) e aliviando a carga do sistema de saúde estadual”, afirmou a secretária.

Serviços e estrutura

Fotos – João Viana/Semcom e Dhyeizo Lemos/Semcom

O Hospital-Dia será equipado para a realização de procedimentos minimamente invasivos, como exames endoscópicos e cirurgias nas áreas de oftalmologia, ginecologia, mastologia, dermatologia e cirurgia geral. Entre os serviços previstos estão colonoscopia, endoscopia digestiva alta, cirurgias de hérnia, vesícula e catarata, laqueadura tubária e biópsias de mama e pele.

A unidade terá uma estrutura moderna, que inclui recepção com capacidade para 30 pessoas, ambulatório com 12 consultórios, centro cirúrgico com cinco salas de médio porte e duas de pequeno porte, enfermarias masculina e feminina, com aproximadamente 80 leitos, além de ambientes administrativos e de apoio, como cozinha, lavanderia e Central de Material e Esterilização.

Modelo inovador

O Hospital-Dia segue o modelo previsto pelo SUS, que visa oferecer assistência intermediária entre a internação e o atendimento hospitalar convencional. Essa modalidade permite que pacientes realizem procedimentos e retornem para casa no mesmo dia, garantindo maior rotatividade nos serviços e um atendimento mais eficiente.

Desde 2021, a gestão municipal tem investido na construção e melhoria de unidades de saúde. O Hospital-Dia se soma a esses esforços, consolidando o compromisso da Prefeitura de Manaus em oferecer uma saúde pública mais acessível e de qualidade para a população.

